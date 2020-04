Provate a dire che Saoirse Ronan non è la migliore attrice della sua generazione

Saoirse Ronan rende migliore ogni film in cui appare, ma pure qui la missione non è semplice. Perché, same old story, l’adattamento del bestseller di Ian McEwan (by himself) non è all’altezza della pagina scritta. E questi due novelli sposi, oltre che cadere vittime dei tabù, restano intrappolati in un rigore accademico che uccide la sensualità e il lirismo della storia. La nostra e Billy Howle sono adorabili e strazianti nei panni di una giovane violinista e di un promettente storico, incapaci di guardare oltre la propria inesperienza. Una cosa è certa: senza Saoirse sarebbe stato molto peggio.