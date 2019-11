Louisa May Alcott conquista anche il Giappone, che a fine anni ‘80 sforna un anime basato sul romanzo e sul sequel, il cui titolo tradotto letteralmente suona così: La romantica storia delle piccole donne. Ma non solo, il paese del Sol Levante produce anche un seguito, Una classe di monelli per Jo. Irrinunciabile la versione italiana della sigla, cantata of course da Cristina D’Avena.