Dicevamo: con Jep Gambardella si rischia sempre. «Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire» è il suo motto. Però lui alle feste, appunto, non vuole partecipare: le organizza, e poi scompare. Come non assegnare dunque all’icona della Grande bellezza il compito di mettere in piedi quella per i 50 anni del suo “papà”? Ovviamente su una terrazza, ma stavolta si fa tutti il trenino con la mascherina e tenendo le braccia ben distese, per mantenere il metro di distanza.