Non solo ‘The Irishman’: il ringiovanimento digitale al cinema

Will Smith, 51 anni, combatte contro il suo doppio 23enne che in realtà è stato letteralmente creato da zero. È un bel trucchetto per alcune scene. Poi l’effetto novità svanisce e inizi a notare che il giovane Will sembra fatto di gomma e che la trama è una noia. Ang Lee si è lasciato prendere la mano, ma un upgrade high-tech non corrisponde sempre a un miglioramento.