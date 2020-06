Nicole Kidman non viene da questo pianeta

Nelle mani di due australiane eccezionali come Jane Campion e Nicole Kidman, il capolavoro di fine ’800 firmato Henry James diventa una miniatura esattissima del bisogno di emancipazione femminile di ieri come di oggi. E anche la protagonista fa della sua Isabel Archer una figura al contempo classica e modernissima, proprio come la sua recitazione. Dopo il flop di Batman Forever (in cui comunque lasciava la sua magnifica presenza), Nic è ormai un’attrice totale. Avrebbe dovuto tornare a lavorare con Campion per In the Cut (poi sbolognato a Meg Ryan), lo farà molti anni dopo con la serie Top of the Lake: è andata meglio così.