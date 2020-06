Clint fa rivivere i fasti del western e sceglie come braccio destro del suo personaggio Morgan. I due, pistoleri in pensione, decidono di accettare un ultimo lavoro prima di ritirarsi, ma scoprono di non avere più lo stomaco per uccidere. Il lato oscurissimo e mai così profondo della frontiera in un film che si è portato a casa ben 4 Oscar. A ‘sto giro niente per Freeman, ma va bene così.