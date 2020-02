Il nostro autore più operistico-kitsch la vuole nei panni scespirani della zitella che nessuno chiede in sposa. Taylor e Burton, duo bisbetico anche nella vita, rimpiazzano la prima scelta: Loren e Mastroianni. Meglio così: i due inglesi bollenti padroneggiano la rom-com in costume come nessuno.



Foto: API/GAMMA/Gamma-Rapho via Getty Images