Le trasformazioni più clamorose di Pierfrancesco Favino

Come diceva Martellone in Boris: «Una volta c’erano i ruoli, per gli attori. Adesso li fa tutti Favino». Era il 2010 e la fama di attore camaleontico 'Picchio' se l’era già guadagnata. Gli anni successivi sono stati una riconferma di quella tesi. Ripassiamo tutte le metamorfosi del divo di casa nostra, fino all’ultima in Hammamet di Gianni Amelio, dove è un Bettino Craxi più vero del vero.