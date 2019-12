Pazza e scapigliata, la sua caliente María Elena ruba la scena in Vicky Cristina Barcelona (nella foto), per il quale vince un Oscar come miglior attrice non protagonista. Woody la richiama per To Rome with Love, in un ruolo inizialmente proposto a Nicole Kidman: musa mancata, ma se l’è data a gambe di fronte a uno dei copioni più deboli del maestro.