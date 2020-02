Le Cenerentole più belle del grande schermo

Era il 15 febbraio del 1950 quando, a Boston, ci fu la prima di Cenerentola, uno dei più amati cartoon “made in Disney”. 70 anni dopo, c’è una nuova Cenerella in arrivo. Sarà Camilla Cabello la protagonista dell'adattamento in versione musical previsto per il 2021. Accanto alla popstar latina Nicholas Galitzine (il principe), James Corden (uno dei topini), Idina Menzel (la matrigna), Pierce Brosnan (il re) e Missy Elliot (il messaggero reale). Oltre al Billy Porter di Pose, alias una fata madrina decisamente queer. E le Cenerentole del passato? Tra versioni (più o meno) ufficiali e libere reinterpretazioni della fiaba di Perrault, ecco la nostra classifica.