In Joker è la vicina di casa per cui va in fissa l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix. Ma ricorderete Zazie (che i genitori hanno chiamato così per il romanzo di Queneau, Zazie nel metrò) in Atlanta dei panni della ragazza di Earn e in quelli della mutante Domino in Deadpool 2. Ora ha un film in produzione, due in post e una serie Amazon in uscita, Invincible.