Il Neil Armstrong di Chazelle ha sempre avuto le sembianze di Gosling, che si è buttato nel ruolo al punto da rischiare una commozione cerebrale. La sequenza della passeggiata sulla Luna è la meno patriottica mai vista tra i racconti dello space program al cinema. Perché qui Armstrong non è un eroe per aver fatto quel “piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanità”. È un eroe perché ha avuto la forza di sopravvivere a tutto il processo.