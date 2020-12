Julianne Moore, rosso (non) relativo

«Cerco la verità. Il pubblico non va al cinema per vedere te, ma per trovare se stesso». Oggi Julianne Moore entra nel club dei sixties (sì, davvero: auguri!), anche se il tempo non sembra manco averla sfiorata. Anzi, ne ha aumentato esponenzialmente profondità e raffinatezza di interprete e star da red carpet. Con cinque candidature agli Oscar e una vittoria (ovviamente non per la sua interpretazione migliore), Julianne è una diva della golden age trapiantata nella contemporaneità di un cinema coraggioso e affilato. Se non vi è mai venuta in mente in quelle domande a bruciapelo su chi sono le attrici più talentuose, ecco il suo best of in 10 ruoli per ricredervi.