Jennifer Lawrence, i 30 anni della ragazza di fuoco

Dopo i superflop di Passengers e madre!, Jennifer torna sull’usato sicuro. Ovvero un blockbuster diretto da Francis Lawrence (non è un parente), il regista di tre Hunger Games su quattro. Nei panni della ballerina-turned-spia-russa (!), l’attrice è incredibilmente credibile (e non è stata tacciata di cultural appropriation: all’epoca non andava di moda). Ma il risultato è discontinuo, il plot tra spy story e mélo inutilmente ingarbugliato, l’effetto un po’ polveroso. E, in quanto a incassi, un altro (mezzo) disastro. Provaci ancora, Jen.