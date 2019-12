I migliori momenti musicali natalizi al cinema

8Festa in casa Muppet (1992) di Brian Henson

Nel numero musicale dell’adattamento “per pupazzi” del Canto di Natale di Dickens, è Kermit a rubare la scena.

7S.O.S. fantasmi (1988) di Richard Donner

Bill Murray è uno Scrooge moderno. E quando c’è di mezzo lui, è sempre l’anima della festa.

7La taverna dell’allegria (1988) di Richard Donner

White Christmas è la canzone di Natale più famosa di sempre. E il crooner Bing Crosby al piano rende ancora più classica.

5Love Actually – L’amore davvero (2003) di Richard Curtis

Tra un zucchero e l’altro nella ricetta del film, c’è posto anche per la versione della hit di Mariah cantata da Olivia Olson.

4Elf (2003) di Jon Favreau

Baby, it’s cold outside: si cantano Will Ferrell e Zooey Deschanel. Il momento più tenero di un caposaldo della demenzialità natalizia.

3Incontriamoci a Saint Louis (1944) di Vincente Minnelli

Prima di Christina Aguilera, c’è stata Judy Garland a fare di Have Yourself a Merry Little Christmas il perfetto sottofondo per baciarsi sotto il vischio.

2Nightmare Before Christmas (1993) di Henry Selick

Nel suo numero da solista, Jack Skeleton rende malinconici persino i bastoncini di zucchero. Ma che meraviglia.

1Mean Girls (2004) di Mark Waters

Non è un film di Natale, ma poco importa: le “Lolite Natale” guidate da Lindsay Lohan ci insegnano come si fa una coreografia per le feste.