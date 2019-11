I migliori horror low-budget di sempre

Cambiano gli incubi, ma la moda degli horror “poca spesa, molta resa” non passa mai. L’ultimo in ordine di tempo è Countdown, in uscita questa settimana. Ma i precedenti scary movie a basso budget affondano le radici nella storia del genere. Romero vi dice niente?

15[Rec] (2007) di Jaume Balagueró e Paco Plaza

Budget: 2 milioni $

Incasso: 32 milioni $

Il terrore corre sul tubo catodico. Dodici anni fa, la Tv non sembrava ancora un oggetto così obsoleto. Anzi, per l’horror era un luogo perfetto da espugnare. A suo modo, un piccolo classico.

14Countdown (2019) di Justin Dec

Budget: 6,5 milioni $

Incasso: 31 milioni $

Passano gli anni, e i low budget crescono. Il box office totale al momento non è così sostanzioso, ma è ancora in giro: potrebbe crescere. Novità: arrivano le app a mettere paura. L’orrore è social.

13The Purge (2013) di James DeMonaco

Budget: 3 milioni $

Incasso: 89 milioni $

L’horror incontra la fantascienza, anzi in troppi oggi dicono: distopia. Esperimento interessante, ma poi hanno tirato troppo la corda (in senso metaforico, con gli horror non si sa mai): è atteso per l’anno prossimo il quinto capitolo. Basta.

12The Amityville Horror (1979) di Stuart Rosenberg

Budget: 4,7 milioni $

Incasso: 86,4 milioni $

Trent’anni? Di già? Ebbene sì. Ci siamo dimenticati del regista Stuart Rosenberg, ma non del protagonista Josh Brolin, capofamiglia in pericolo. Trivia: è stato il film indie più fruttuoso per undici anni, poi nel 1990 sono arrivate le Tartarughe Ninja (tutto vero).

11Saw – L’enigmista (2004) di James Wan

Budget: 1,2 milioni $

Incasso: 103 milioni $

Otto film (più spin-off vari) sono troppi? Sì. Ma il primo resta un must. E, in quindici anni, non è manco invecchiato così tanto. Ha pure lanciato (a sorpresa) uno dei big di Hollywood di oggi: il regista James Wan, passato anche da The Conjuring e Fast and Furious.

10The Blair Witch Project (1999) di Daniel Myrick e Eduardo Sánchez

Budget: 60.000 $

Incasso: 248 milioni $

Il titolo è entrato nel lessico collettivo globale, e anche questo sarebbe sufficiente a definire il caso. La seconda prova? In vent’anni, l’hanno copiato quasi tutti. La terza? Gli incassi: 4mila volte più alti del costo.

9The Babadook (2014) di Jennifer Kent

Budget: 1,2 milioni $

Incasso: 10,2 milioni $

Finalmente una regista horror donna! Jennifer Kent parla di maternità, ma la rende un incubo nero. Dall’Australia al mondo: uno dei casi dell’orrore più eclatanti degli ultimi anni.

8Venerdì 13 (1980) di Sean S. Cunningham

Budget: 550.000 $

Incasso: 59,8 milioni $

Un regista sconosciuto (e che resterà tale: Sean S. Cunningham), nuovi volti da lanciare (tra cui Kevin Bacon) e un campeggio in pericolo. A suo modo lancia un genere: il teen-horror in cui tutti urlano: “Dividiamoci!” (e finiscono malissimo).

7Nightmare – Dal profondo della notte (1984) di Wes Craven

Budget: 1,8 milioni $

Incasso: 25 milioni $

Freddy Krueger, il più grande incubo della generazione millennial, è la maschera che impone Wes Craven all’attenzione internazionale. Il regista continuerà a sperimentare con l’horror: ma a budget decisamente più alti.

6Paranormal Activity (2007) di Oren Peli

Budget: 15.000 $

Incasso: 193 milioni $

Tutto in una stanza. O quasi. L’unità di tempo e luogo applicata al Babau: quasi un saggio seminale. Molte imperfezioni, ma un caso unico. E il pubblico ha gradito assai.

5La Casa (1981) di Sam Raimi

Budget: 400.000 $

Incasso: 3 milioni $

Non un incasso stratosferico, ma comunque Sam Raimi si è ampiamente ripagato i costi di produzione. E vuoi non mettere il suo instant classic tra gli horror a basso budget più belli di sempre?

4Halloween (1978) di John Carpenter

Budget: 325.000 $

Incasso: 70 milioni $

I numerosi sequel (compreso l’ultimo, uscito l’anno scorso) non hanno fatto invecchiare il prototipo di John Carpenter. Sarà per lo stile ‘fai-da-te’ ancora oggi imitatissimo, a partire dall’ingresso in scena del terribile Michael Myers.

3Zombie contro zombie (2018) di Ueda Shin’ichiro

Budget: 27.000 $

Incasso: 25 milioni $

L’horror incontra la commedia, in questo indiavolato piano sequenza magistralmente orchestrato da Ueda Shin’ichiro. Solo da un luogo sarebbe potuto arrivare: il pazzo pazzo pazzo Giappone.

2Scappa – Get Out (2017) di Jordan Peele

Budget: 4,5 milioni $

Incasso: 255 milioni $

Ha ridefinito un genere, ha lanciato un autore (Jordan Peele, che ha convinto pure con l’opera seconda: Noi), ha riconciliato molti spettatori con il cinema. Può bastare?

1La notte dei morti viventi (1968) di George A. Romero

Budget: 114.000 $

Incasso: 30 milioni $

Il benchmark di tutti gli zombie movie, diretto da George A. Romero, è ancora oggi un riferimento per tutti i registi che si confrontano col genere. Da rivedere all’infinito.