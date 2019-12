I migliori film di Natale

10Trappola di cristallo (Die Hard) (1988) di John McTiernan

Il primo film della saga di Bruce Willis/John McClane è il Canto di Natale più action della storia. Fotogramma cult: il morto stecchito con cappello di Babbo Natale e felpa con scritto: “Now I Have A Machine Gun. Ho-ho-ho”. Da leggere con la voce di Alan Rickman.

9Racconto di Natale (2008) di Arnaud Desplechin

Il pranzo di famiglia più cinefilo di sempre. Uno dei più grandi autori francesi dirige un super cast capitanato da Catherine Deneuve e Mathieu Amalric. E fa del giorno di festa un’occasione quasi psicanalitica per fare i conti con i propri ricordi.

8Gremlins (1984) di Joe Dante

Come Die Hard, un’altra variazione sul momento più zuccheroso dell’anno, fatto a pezzi qui dai mostrini di Joe Dante, che rendono splatter pure il Natale. Come recita il monologo più celebre del film: le cose peggiori succedono sempre il 25 dicembre.

7Love Actually – L’amore davvero (2003) di Richard Curtis

Cine panettone made in London più sontuoso di una vetrina di Harrods. A partire dal cast che raduna il meglio dello star system britannico: Hugh Grant ancora in grande forma, Emma Thompson, Colin Firth e Keira Knightley. Per chi non teme l’eccesso di zuccheri durante le feste.

6Il miracolo della 34esima strada (1947) di George Seaton

Babbo Natale come tutti se lo immaginano. No, non quello dei grandi magazzini, magari ubriaco, ma quello vero. Capace, non solo di portare a casa tre premi Oscar, ma anche di realizzare tutti i sogni dei bambini. Fratellino compreso.

5Mamma, ho perso l’aereo (1990) di Chris Columbus

Per fortuna Kevin è rimasto a casa dalla vacanza di famiglia dei McCallister, altrimenti non esisterebbe il Natale più memorabile delle infanzie Nineties. È stato anche il più bel regalo che abbia mai ricevuto Macaulay Culkin. Da lì in poi, solo carbone.

4Vacanze di Natale (1983) di Carlo Vanzina

L’origine di tutti i Natali all’italiana. A Cortina d’Ampezzo si scrive la storia del cinema e del costume con attori in forma strepitosa (da Christian De Sica in giù) e battute entrate nel lessico collettivo. No, questo Natale non ce lo vogliamo levare mai dalle palle.

3Una poltrona per due (1983) di John Landis

Un giovanissimo Eddie Murphy e Dan Aykroyd non ancora acchiappa fantasmi nella commedia da vedere la vigilia di Natale. Se non trovate più il salmone affumicato forse è rimasto impigliato nella barba di Santa Klaus.

2Nightmare Before Christmas (1993) di Henry Selick

Ma quale film di Halloween, questo è un Christmas movie in piena regola. Il Natale da incubo partorito dalla mente di Tim Burton è un musical dal cuore tenerissimo. Uno dei migliori film di Burton, anche se non l’ha diretto lui.

1La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra

Gli americani lo riguardano ogni 25 dicembre e fanno benissimo. Il film di Frank Capra con Jimmy Stewart incredibilmente non invecchia, anzi. Meglio commuoversi davanti alla tv, tanto poi si litiga a tavola.