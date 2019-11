La sua voce e la sua maschera hanno scatenato meme su meme, ma Bane è il cattivo più imponente della trilogia del Cavaliere Oscuro, l’unico in grado di rompere la schiena a Batman e, insieme, di mettere in ginocchio Gotham City, tutto per la donna che ama, Talia Al Ghul (Marion Cotillard). Tom Hardy non aveva vita facile: doveva essere all’altezza del Joker di Ledger e far dimenticare la versione del suo personaggio vista in Batman & Robin. E ha spaccato.