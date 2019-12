I migliori brani di Britney Spears al cinema

Auguri, Britney! La popstar più up-and-down della generazione millennial compie oggi 38 anni. Ecco i suoi momenti più cult al cinema. Con o senza di lei.

7. Boys – Austin Powers in Goldmember

Britney herself fa una comparsata nella Bond-parodia di Mike Myers. La sfida di ballo col protagonista è irresistibile, ma resta il titolo più brutto della saga: per questo si merita l’ultimo posto.

6. I’ve Just Begun (Having My Fun) – Le amiche della sposa

Il titolo della B-side di Britney è perfetto per la commedia con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Giusto un flash, ma commenta nel modo più giusto l’ingresso in scena della banda di ragazze più cult degli ultimi anni.

5. Toxic – Molto incinta

Nella sterminata playlist che compone la colonna sonora della commedia di Judd Apatow con Seth Rogen e Katherine Heigl, c’è spazio anche per la hit di Britney. Se pop dev’essere, mettiamoci dentro anche le basi.

4. Gimme More – Le ragazze di Wall Street

J.Lo si mette a cantare Britney in macchina: roba da far esplodere il cervello. E pure un clash tra icone 90s, in uno dei momenti più cult del film-sorpresa della stagione.

3. I’m Not a Girl, Not Yet a Woman – Crossroads

2. Baby One More Time – Sacro e profano

Madonna dirige il suo (delizioso) esordio da regista. E vuole omaggiare la sua più giovane collega. Nel trailer si sente la voce di Eugene Hütz dei Gogol Bordello, protagonista del film. Ma si vede il look da Britney-collegiale che ha contagiato tutto il film.

1. Everytime – Spring Breakers

Se il videoclip diretto da David LaChapelle era già un cult, l’uso del pezzo al cinema diventa übercool. Nel film di Harmony Korine, è la ballad che accompagna la scena psichedelica con James Franco e le lolite incappucciate tra cui Selena Gomez e Vanessa Hudgens. Negli annali.