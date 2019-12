Un Muccino in purezza, come lo vorremmo sempre. Dopo il cinismo di A casa tutti bene, stavolta torna al classico sentimental-nostalgico, un po’ alla C’eravamo tanto amati. Fa già piangere il trailer, dove tutto il cast pare in stato di grazia: Favino (again!), Rossi Stuart, Santamaria, Ramazzotti… ed Emma Marrone, al ballo delle debuttanti di lusso. Sottofondo di title-track inedita by Baglioni: c’è tutto. Nelle sale dal 13 febbraio.



Foto: 01 Distribution