Nel 1994 Michael Crichton (sì, quel Michael Crichton) portava per la prima volta in tv avventure ospedaliere, love story in corsia e dottorini fighissimi, come il pediatra donnaiolo Doug Ross di Clooney, allora 33enne. Che praticamente dall’oggi al domani si è ritrovato sex symbol adoratissimo, anche se non ancora brizzolato. Trampolino di lancio per il genere medical drama e per il nostro George, passato dal pronto soccorso alla Hollywood che conta.