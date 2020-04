Emma Watson: oltre Harry Potter (non) c’è di più?

“Senza Hermione, Harry non sarebbe sopravvissuto al primo capitolo”, scrivono fan e femministe di tutto il mondo alle manifestazioni. Assolutamente vero: senza il personaggio interpretato da Emma (courtesy of J.K. Rowling) non ci sarebbe stata nessuna saga. E senza Harry Potter non ci sarebbe stata nessuna Emma Watson. L’intelligentissima (e secchionissima) strega nata babbana, BFF del maghetto, ha definito la carriera dell’attrice. E continuerà a farlo finché Emma non proverà di essere un’interprete oltre Hermione. Cosa che non ha fatto, per ora.