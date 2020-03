Elio Germano, attore favoloso

L'Orso d'argento a Berlino per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, il biopic su Antonio Ligabue ora nelle (poche) sale, è solo l'ultima delle conferme del talento di Elio Germano. Un attore passato con spericolata partecipazione da personaggi realmente esistiti (vedi, anche, Giacomo Leopardi) a commedie d'autore (le incursioni nell'album di figurine di Virzì con N – Io e Napoleone e Tutta la vita davanti), ma anche produzioni fieramente pop (gli inizi coi Vanzina del Cielo in una stanza e il Veronesi di Che ne sarà di noi) e tentativi indie-sperimentali (compreso uno scandalo da riscoprire in questa classifica). Ecco il suo best of.