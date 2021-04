Eddie Murphy Is My Name

Nel 1996 erano usciti diversi film che non avevano funzionato: «La gente diceva: "Eddie non è bravo”», ricorda Murphy stesso. «E quindi io pensavo: “Ah, non sono bravo? Lasciate che vi mostri cosa sono in grado di fare. Girerò un film in cui interpreto praticamente tutti i personaggi». Quel film si chiama Il professore matto, un remake delle Folli notti del dottor Jerryll con Jerry Lewis (a sua volta parodia di Stevenson). Oscar al miglior trucco (che ha fatto la sua parte, of course), nomination ai Golden Globe per Eddie e una galleria di character tra le più matte e divertenti della commedia americana.