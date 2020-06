È ora di prendere sul serio Kirsten Dunst

Il numero 1? Ebbene sì. Alla soglia dei quarant’anni, la star trova il ruolo della vita (almeno per ora). E, in questa serie magnifica (ma ampiamente incompresa) prodotta da George Clooney, fa della sua Krystal una donna “larger than life”, con cui però si riesce a empatizzare fin dal primo momento. Tra mise da sirenetta e balletti nel garage da applausi a scena aperta (vedere il secondo episodio per credere), Kirsten sconfessa il Sogno Americano e innalza un monumento d’attrice a se stessa. Ma questo non è un vanity project, come si dice in gergo: è il risultato più maturo di una carriera costruita con intelligenza mattone dopo mattone. La serie fa ancora in tempo a concorrere agli Emmy di quest’autunno: giurati, siete in ascolto?