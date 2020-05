La Fase 2 sembra già difficile? Ripartiamo dai Grandi Classici, che vengono sempre in soccorso. Audrey Hepburn nasceva oggi (nel 1929). E, se c’è una diva che ha saputo incarnare sullo schermo la grazia e l’eleganza (quelle che abbiamo dimenticato in settimane di tuta), be’: quella è proprio lei. Dalle corse in motorino alle colazioni newyorkesi, ecco tutto quello che non abbiamo potuto fare per mesi (e che continueremo a non poter fare). Ma portato sullo schermo come lei nessuna mai. Sfogliare la gallery per credere.