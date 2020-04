Clint Eastwood, American legend: le sue 12 migliori regie

Clint Eastwood è una leggenda di Hollywood a sé: è uno dei più grandi registi in vita ma anche una delle star del cinema più indelebili, dalla Trilogia del Dollaro all’ispettore Callaghan. È stato protagonista di più di 60 film e ne ha diretti una quarantina, portando a casa due Oscar per la regia, due per il miglior film e uno alla carriera. A quasi 90 anni (li compie a fine mese), il nostro ha aggiunto un nuovo riuscitissimo ritratto alla sua galleria di “eroi per caso” d’America: quello di Richard Jewell, guardia di sicurezza che fu prima celebrato per aver evitato una strage durante le Olimpiadi di Atlanta, e poi ingiustamente individuato come primo sospettato e denigrato dall’FBI e dai media. Per l’arrivo in digitale del film dal 30 aprile (su su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV) abbiamo stilato un best of delle regie di Clint.