Todd Haynes, che aveva già visto in lei il Bob Dylan di Io non sono qui, innalza un altro monumento alla classe e al talento di Cate. Che, signora lesbica (ovviamente in the closet) anni ’50, non è mai stata così regale e struggente insieme. In the closet, ma letteralmente, anche alcuni degli abiti (e delle vestaglie) più belli da lei sfoggiati sullo schermo: anche questo è essere (ormai) diva totale. Ennesima (e obbligata) nomination agli Oscar, ma quell’anno vinse la Brie Larson di Room: non diciamo niente.