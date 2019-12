Capodanno al cinema

10Capodanno a New York (2011) di Garry Marshall

Anche solo per il titolo, in classifica non può mancare. Ma il film di Garry Marshall con cast all-star eccede in banalità e retorica. Capodanno zuccheroso.

9Vacanze di Natale (1983) di Carlo Vanzina

È “solo” la sequenza dei titoli di coda, ma Jerry Calà che canta al piano Maracaibo basta a renderla di culto. Capodanno… taaac!

8Un americano a Parigi (1951) di Vincente Minnelli

L’indiavolata sequenza con Gene Kelly che festeggia l’anno nuovo è un capolavoro nel capolavoro. Capodanno old fashion.

7L’ultimo capodanno (1998) di Marco Risi

Il film di Marco Risi è stato protagonista di una delle traversie produttive e distributive più incredibili del cinema italiano. Ma, alla fine, ha raccolto pochi ma buonissimi fan. Capodanno maledetto.

6Risate di gioia (1960) di Mario Monicelli

Veglione in metropolitana per Totò e Anna Magnani (con chioma platino e stola di pelliccia). Capodanno all’italiana.

5Il filo nascosto (2017) di Paul Thomas Anderson

Uno dei pezzi di cinema più stupefacenti degli ultimi anni: Paul Thomas Anderson at his best. Capodanno da maestro.

4La febbre dell’oro (1925) di Charlie Chaplin

Charlie Chaplin in una delle scene più struggenti della sua filmografia: la celebre “danza dei panini” per scongiurare il mancato cenone. Capodanno in crisi.

3Harry, ti presento Sally (1989) di Rob Reiner

Finalmente Billy Crystal e Meg Ryan capiscono che non possono solo essere amici. L’anno nuovo porterà l’amore? Capodanno fuori dalla friendzone.

2Fantozzi (1975) di Luciano Salce

La band suona in continuazione la stessa canzone e l’orologio va cambiato per tornare ogni volta alla mezzanotte: un mestissimo Ricomincio da capo. Capodanno aziendale.

1Il padrino – Parte II (1974) di Francis Ford Coppola

Il bacio di Giuda di Al Pacino in una notte di festa che innesca il precipitare degli eventi. Capodanno in famigghia.