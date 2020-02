Più di 30 anni di carriera sullo schermo e un Oscar come attore arrivato finalmente a 56 anni. Brad Pitt è tornato, o forse non se n'è mai andato. Dal phon di Thelma & Louise ai pettorali da 'antennista' per Tarantino: notate forse qualche differenza? Noi no, ma – nonostante questo – vogliamo lanciarci in un'impresa impossibile: misurare il grado di figaggine del più figo di tutti, film dopo film. Ce la faremo?