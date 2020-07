Benedict Cumberbatch, il divo british per eccellenza che ha fregato Hollywood

Rivoluzionando Sherlock Holmes, trasformandosi in un supereroe Marvel, scegliendo sempre progetti coraggiosi, Benedict Cumberbatch ce l’ha fatta pure a Hollywood. E ha costretto tutti a imparare quel nome impossibile (vedi il generatore automatico di nomi di Benedict Cumberbatch). Attore shakeaspeariano premiatissimo (se non conoscete il suo Amleto a teatro, fate in modo di recuperarlo) e instant star dello schermo con conseguente nomina a sex symbol dell’Internet, il nostro, quintessenza del british, ha mandato in visibilio mezzo genere femminile con i suoi zigomi e la sua voce baritonale, oltre che con il suo talento. Perché il suo successo è merito anche di quel mix di fascino e freddezza, intelligenza e cazzoneria (agli Oscar la fiaschetta era la sua migliore amica). Per festeggiare il suo compleanno (happy birthday!), abbiamo selezionato il suo best of.