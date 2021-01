Attori fantastici e dove trovarli. A 39 anni compiuti oggi (auguri!), Eddie Redmayne è uno dei volti che, negli ultimi anni, si sono imposti più velocemente, nonostante i pochi film. Ma tutti amatissimi dal pubblico. Biopic e blockbuster “made in Hogwarts”, passando per cinema d’autore e una chicca (forse) dimenticata. Ecco il suo best of.