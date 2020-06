Angelina Jolie, trovatene un’altra come lei

Angie era l’unica scelta possibile per incarnare il lato oscuro del mondo Disney. E non solo per quegli zigomi altissimi (qui pure potenziati) benedetti da madre natura. Jolie interpreta Malefica, la memorabile strega della Bella addormentata nel bosco. Che – indovinate – all’inizio cattiva non era. E in questa origin story dal piglio femminista ci restituisce un ritratto complesso, pieno di sfumature e molto moderno di una creatura fantasy, sì, ma soprattutto di una donna. Il secondo capitolo è decisamente meno efficace, ma Angelina resta sempre magica.