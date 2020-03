Per volere del marito, Sandrocchia (come la chiamava Fellini) stava per dire addio al cinema quando Federico la volle nell’harem suo e in quello del regista in crisi Marcello/Guido: tra tutte le donne del protagonista, senza dubbio la più stilosa, con quel delizioso cappottino e il colbacco bianco velato, courtesy of Piero Gherardi il grandissimo. Subito cult.