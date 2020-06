10 sfumature di Dakota Johnson

Il biglietto per la celebrità oltre la definizione di “figlia di” per Dakota arriva con la saga kinky tratta di romanzacci di E.L. James: una porcheria universalmente riconosciuta, che però ha conquistato i botteghini di San Valentino per tre anni consecutivi. Il problema principale (tra i mille) è che quella che ci era stata venduta come trasgressione allo stato puro si è rivelata alla fine per quel che è: una storia d’amore nel senso più classico del termine. Anzi, una noia mortale. Ma per fortuna che c’era lei: Dakota. Un vero e proprio colpaccio nel casting. Non potremmo immaginare nessun altro nei panni di Anastasia Steele, la studentessa ingenua che viene iniziata al sadomaso da mister Grey. Che invece con il casting non è stato altrettanto fortunato. Da qualche parte bisognerà pur cominciare.