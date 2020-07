Un ruolo piccolo, ma in che film. Nel clan dei Coen Bros., Harrelson ci sta benissimo: tanto che vorremmo una nuova collaborazione tra loro al più presto. La scena memorabile è quella in cui si presenta davanti al letto d’ospedale in cui è ricoverato il collega Llewelyn Moss/Josh Brolin. Con cappello texano e mazzo di fiori in mano. Molti cuori.