Vittorio Gassman, vent’anni senza il Mattatore

Altro giro, altro Risi. Stavolta però in un dramma venato di mélo. Vittorio, ormai cinquantenne, trova il personaggio-icona della maturità: il capitano non vedente Fausto Consolo, accompagnato in un on the road italiano da una giovane recluta. Senso della vita (dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino) che oggi verrebbe facilmente “cancellettato”. Invece, quasi trent’anni dopo, ne fu tratto un remake hollywoodiano: Scent of a Woman, che valse l’Oscar ad Al Pacino (mentre il nostro divo, premiato a Cannes per il ruolo, dall’Academy non fu mai nominato: vergogna!).