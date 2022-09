Tutte le attrici che hanno interpretato la regina Elisabetta II

Poteva mancare Emma Thompson, nella galleria di queen dello schermo? No. Eccola dunque protagonista di un corto (intitolato in originale Walking the Dogs) ispirato a un episodio raccontato anche in The Crown: Elisabetta si ritrova con un intruso nella sua camera da letto poco prima di dormire; segue un dialogo (immaginario) che mostra il lato della regina "donna".