Toronto Film Festival 2021: la Top 5 di Rolling Stone

Toronto Film Festival Tiff21. Dopo la sessione pandemia 2020 (zero spettatori), eccoci di nuovo virtuali (anche per via di notizie non proprie sicure di permessi di entrata/uscita fra Canada e America per vax-no vax), con appuntamenti zoom a manetta, visioni di film di 48ore massime (zero sonno), connessioni ad orari impossibili, grazie ai quali ho però conosciuto usi & costumi, oltre che le depressioni ed i pensieri più cupi di almeno una decina di registi/attori, fra i quali Ben Hamer, il più adorato dei registi; Jake Gyllenhall, il più divertente; Kenneth Branagh e la sua ossessione per il sorbetto, Jessica Chastain la più chiassosa, e Barry Levinson, il più serio e posato di tutti. Questi la mia Top 5.

*Ovviamente ho lasciato fuori i pluri-osannati a Cannes/Venezia: Dune, Spencer, Titane, Drive My Car, Power Of the Dog, Last Night in Soho e Madres Paralelas.

The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter

Nascita, sviluppo, crescita corruzione e morte del rapporto fra due delle figure più rilevanti del tele-evangelismo americano anni ’80. Jim Bakker (Andrew Garfield) e Tammy Faye (Jessica Chastain) sono marito e moglie che si sono conosciuti grazie alla Bibbia, e proprio grazie alle scritture e alla voglia (sincera) di spargere il messaggio Cristo, nostro Signore di Tammy Faye, riescono a coinvolgere quotidianamente un pubblico di almeno 20 milioni di persone. A loro l’invenzione di reality tv, di riprese televisive stellari, di distribuzione e retribuzione capillare… tutto giustificato dal Signore. Prodotto da Jessica Chastain e confezionato a misura per i prossimi Oscar (lei, è bravissima), secondo me al film avrebbe giovato maggiormente se avessimo raccontato anche storia e problematiche (sesso, droga, prostituzione e riciclaggio) di Jim Bakker, il vero responsabile della manipolazione economica e crollo del loro impero. Tammy Faye è molto di più che una semplice racconta-storie religiose, ma perchè rovinarvi il film. Ciao Jessica, see you at the Oscar. Anche se tutti hanno condannato costumi e palette colori degli abiti/maglioni/pantaloni… sono esattamente gusto e colori degli Americani che poco o nulla sanno del mondo fuori dall’America.

Belfast di Kenneth Branagh

I registi hanno da sempre esplorato i propri ricordi d’infanzia sullo schermo, e grazie a questa esplorazione abbiamo visto capolavori come i I 400 colpi di Truffaut, American Graffiti di George Lucas, Quasi famosi di Cameron Crowe, 20th Century Women di Mike Mills, e in ordine temporale, Minari di Lee Isaac Chung. In Belfast, sull’infanzia del regista nell’Irlanda del Nord nel 1969 con il conflitto tra cattolici e protestanti, è la volta di Kenneth Branagh, e dire che gestisca al meglio il proprio bagaglio ‘artistico’ è un eufemismo. Ha appena vinto The People Choice Award TIFF 2021, e solitamente, questo premio ha un valore in visione prossimi Oscar. Da vedere. Visivamente meraviglioso, emotivamente prosciugante, anche se la storia vera e proprio è quella di un bambino che vuole fare colpo su di una compagna di scuola. Tenero. Bellissimo. Dopo Belfast, la prossima fatica alla regia per Kenneth… il film biografico sui Bee Gees. Non vedo l’ora.

Silent Night di Camille Griffin

Starring Keira Knightley e Lily-Rose Depp. Un gruppo di amici – e le rispettive famiglie – trascorrono insieme la notte di Natale. Peccato che sia l’ultima notte prima di una catastrofe globale causata da un nube tossica. Inizio bellissimo, travolgente e sorprendente, poi un rallentamento dovuto al fatto che la regista Camille Griffin dedica troppo tempo agli adulti invece che dedicarsi interamente al fato dei bambini presenti, capitanati da un bravissimo e riconoscibilissimo Roman Griffin Davies (JoJo Rabbit) e dalle loro interazioni, molto più vere, vive ed interessanti di quelle di tutti gli altri. I pargoletti meritavano di più. Umoristico, e imprevedibile.

The Middle Man di Bent Hamer

Ho adorato tutto di questo film diretto da Ben Hamer (regista ma anche skipper, boscaiolo e amante della natura), norvegese, all’apparenza calmissimo, ma in verità, sarcastico e letale come pochi. Palette colori, location, sensazione di calma infinita grazie a movimenti di macchina impercettibili, set, storia e sopratutto attori, che sebbene parlino quasi benissimo inglese/americano sono europei e norvegesi. Storia di Frank Farelli, disoccupato, disilluso, disperato. Il tutto in un piccolo paese del middle America, privato completamente di sogni e futuro, molto simile all’era pre-durante governo Trump, dove l’unico modo per gli abitanti del posto di guadagnare dei soldi è quello di cercare di fregare le istituzioni. In nostro caso le assicurazioni di casa, macchina e barche a vela (siamo su un lago). Frank partecipa ad un appalto lavorativo del comune e vince l’unico lavoro disponibile da tempi memori: fare il middle man, ossia, il portatore di cattive notizie – incidenti, morti, rapimenti, smembramenti….Il resto ve lo guardate al cinema.

The Survivor di Barry Levinson

Diretto da Barry Lenvinson (Rain Man, Diner, Good Morning Vietnam) l’ho scelto e visto perchè adoro Ben Foster come attore, come camaleonte, come artista che riesce ad esprimersi benissimo sia in ruoli drammatici che sarcastici e il film mi ha dato ragione. Storia di Harry Haft aka Orgoglio Polacco, un ebreo, catturato dai nazisti e spedito in un campo di concentramento, dove gli viene imposto di combattere (pugilato) o di morire. Il film e gli incontri di pugilato-sopravvivenza, raccontati in maniera alquanto brutali, lasciano spazio alla recitazione di Foster e sopratutto alla regia di Levinson, che in B&N, fra flashback prima e dopo la guerra, dipingono un ritratto umanissimo di Harry, perseguitato dal passato e dalla voglia di ritrovare la donna amata e i propri cari durante la guerra. Mitica la colonna sonora di Hans Zimmer.