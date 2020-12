Come avere una via o piazza intitolata quando si è ancora in vita. Al nostro succede con un film: e quanti altri possono vantarlo? Essere John Malkovich è un’idea (di Spike Jonze) già geniale in sé: poter entrare nella mente di un attore a casa. Ma il genio è anche quello della star che si presta autoironicamente al gioco. Ci voleva una nomination agli Oscar, anche solo per il giochetto meta-cinematografico (ed esistenziale).