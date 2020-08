«Forse non sono un buon attore, ma qualsiasi cosa avessi fatto sarebbe stata peggio». Modestia vera o finta? Perché Sean Connery non solo è stato un buon attore (anzi: ottimo), ma è ad oggi una delle ultime leggende del cinema. Da James Bond (e chi se no?) agli action movie anni ’90, ecco la sua carriera in (super) sintesi. In un giorno non casuale: oggi l’eterno agente segreto al servizio di Sua Maestà compie 90 anni. Si vive solo due volte: ma questa vita (e questa carriera) è già stata immensa da sola.