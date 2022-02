Ad ennesima prova del suo essere zero snob, Ferilli – praticamente la sola tra le attrici del suo livello – non dice no nemmeno ai cinepanettoni: quattro in tutto – Christmas in Love (2004), Natale a New York (2006), Natale a Beverly Hills (2009), Vacanze di Natale a Cortina (2011) – e tutti di Neri Parenti. Insieme al come sempre sfrenato Christian De Sica si diverte un mondo e perfeziona quel “generone” di Roma Nord che solo lei sa incarnare con quel misto di classe e autoironia.