Ryan Reynolds, l’antieroe più irriverente (e figo) di Hollywood

«Non mi aspetto il successo. Mi preparo», diceva un po’ di anni fa Ryan Reynolds. Forse ci è voluto un pochino più del previsto, ma l’allenamento per la A-List è servito. Canadese, con un passato da 'sexiest man alive' per People (e un presente da 'sexiest dad') ma con una verve comica spiccatissima (sui social trolla spesso la moglie Blake Lively e amici come Hugh Jackman), per anni ha faticato a trovare il suo posto (leggi i film che ne dimostrassero il talento) a Hollywood e ha navigato fra molti generi. Poi è arrivato Deadpool, e il resto è storia. Dell’action comedy, di cui Ryan è diventato uno dei pesi massimi sulla piazza. Vedere Free Guy – Eroe per gioco (al cinema dall’11 agosto) per credere. Per l’occasione ecco i ruoli più iconici del nostro. Che non sono per forza i migliori.