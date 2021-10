Rolling Talks… Young Star System

Ludovica Francesconi, protagonista della saga Sul più bello, e il suo collega di set Jozef Gjura. Ma anche Giancarlo Commare (SKAM Italia, Maschile singolare) che li ha raggiunti nel capitolo secondo, Ancora più bello, e terzo, Sempre più bello (presentato in anteprima ad Alice nella cCittà). E poi Sebastiano Pigazzi, già nel cast della serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are e ora in Time is Up di Elisa Amoruso, e Madalina Maria Jekal, volto di Anima bella di Dario Albertini, che ha vinto il premio RB Casting.

Sono loro i protagonisti del secondo panel di Alice: Rolling continua il suo progetto sulla costruzione di nuovo star system italiano. Nuove facce per nuove storie e nuovi sguardi.