Siamo stati ad Alice nella Città per raccontarne film e personaggi, ma abbiamo anche voluto far confrontare i protagonisti del festival tra loro in tre panel tematici targati RS. Partiamo con il botto: Rolling Talks… ‘Bout the revolution: movimento LGBTQ+ e rappresentazione moderato da Pietro Turano, attore (è il Filippo in SKAM Italia), attivista e portavoce del Gay Center.

A dialogare con lui, partendo dal documentario Let’s Kiss – Storia di una rivoluzione gentile (qui il nostro pezzo) su Franco Grillini, la stessa icona per i diritti arcobaleno, il regista e documentarista Filippo Vendemmiati, l’artista e performer Lilith Primavera, celebre nome della scena romana, e l’attrice Gaja Masciale, tra i protagonisti della saga Sul più bello .