Non è un Oscar per vecchi. Un’altra veterana del grande schermo resta esclusa dalle nomination, nonostante una prova da maestra. Ovvero Ellen Burstyn, data per sicura come “supporting” per Pieces of a Woman. Già vincitrice di una statuetta nel ’75 per Alice non abita più qui di Scorsese, è rimasta vittima del “caso Shia LaBeouf” che ha travolto l’intero film. Resta solo la candidatura (obbligatoria) alla protagonista Vanessa Kirby. Per il resto, nemmeno un padrino di lusso come lo stesso Marty, produttore esecutivo, ha potuto nulla, contro i nuovi tribuni.