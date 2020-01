Al di là della polemica sulle quote rosa, la mancata candidatura di Greta Gerwig per la regia di Piccole donne si fa notare. Soprattutto perché l'autrice era stata nominata due anni fa per Lady Bird, una buona opera prima che però non è al livello dell'adattamento di Louisa May Alcott. Che è stato nominato come miglior film e per le sue splendide attrici (Saoirse Ronan e Florence Pugh): e allora la regia?