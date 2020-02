Oscar 2020, i migliori (e peggiori) look delle star

Perché lo fai, disperata ragazza mia? Perché, Margot, non indovini un vestito che sia uno? Il primo tappeto rosso della sua splendida annata è stato quello di C'era una volta a... Hollywood a Cannes: un mezzo disastro (in pantaloni). Il traguardo, cioè il red carpet degli Oscar (l'attrice australiana era nominata come miglior non protagonista per Bombshell), non migliora la situazione: stavolta l'aggravante è il pendente blu che pare rubato alla vecchia Rose di Titanic. Ritenta, Margot: noi crediamo in te.



Foto: Kevin Mazur/Getty Images