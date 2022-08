«Le voci delle domestiche nere raccontate nel film non sono state davvero ascoltate». Per questo l’attrice premio Oscar Viola Davis ha rinnegato The Help, grande successo che però, secondo lei, «non era pronto a dire tutta la verità. The Help è stato realizzato attraverso il filtro del razzismo sistemico, per compiacere il pubblico bianco. C’è una parte di me che si sente come se avessi tradito me stessa e la mia gente».