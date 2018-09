Woody Allen, la versione di Soon-Yi

Nella sua prima intervista approfondita, Soon-Yi Previn ha difeso l’uomo che è suo marito da 20 anni, il regista Woody Allen, dall’accusa di aver molestato la figlia adottiva, Dylan, e di aver puntato a sua volta il dito contro la madre adottiva – ed ex di Allen – Mia Farrow. Il rapporto durato 12 anni tra Allen e la Farrow si è concluso nel 1992, dopo la rivelazione che lui e Soon-Yi avevano una relazione sessuale. Nell’articolo della rivista New York – scritto da Daphne Merkin, “amica da quarant’anni” di Allen – Soon-Yi suggerisce che la sua attrazione è stata in parte accesa dal fatto che il cineasta le mostrasse il suo affetto, cosa che la Farrow non avrebbe mai fatto, sostiene lei.

Soon-Yi ha insistito sul fatto che la Farrow “ha approfittato del movimento #MeToo e ha mostrato Dylan come una vittima”, “facendole pressione” per parlare; Dylan, nel frattempo, ha detto al New York che la rivendicazione di Soon-Yi è “offensiva” e “serve solo a rendermi più vittima”. Quella dichiarazione secondo cui Allen – che formalmente divenne suo padre adottivo nel dicembre del 1991 – ha toccato le sue “parti private” quando aveva sette anni, Dylan se l’è tenuta per 25 anni. Questo è il periodo di tempo in cui Soon-Yi ha insistito che non era vittima di Allen; nel 1992, dichiarò a Newsweek: “Non sono un piccolo fiore minorenne ritardato che è stato violentato, molestato e viziato da qualche malvagio patrigno – neanche lontanamente”.

Aveva cinque anni quando fu adottata dalla Farrow e dal suo marito di allora, Andre Previn, da un orfanotrofio a Seoul, in Corea, nel 1975. Soon-Yi afferma che lei e Farrow erano “come olio e acqua”, e Farrow “non è stata materna con me fin dall’inizio”. Mentre cresceva, Soon-Yi afferma che la Farrow trattava lei e le sue sorelle adottive, Lark e Daisy, come “domestiche”, tra spesa, pulizie e stiratura delle lenzuola. Secondo Soon-Yi, la Farrow divenne presto impaziente per le sue difficoltà di apprendimento “irrimediabilmente arretrate”, l’avrebbe schiaffeggiata occasionalmente e, una volta urlato, “dovrei mandarti in un manicomio!”.

“Mia era solita scrivere parole sul mio braccio, il che era umiliante, quindi indossavo sempre camicie a maniche lunghe”, ha detto Yi al New York. “Mi ha anche messo sotto sopra, tenendomi per i piedi, per farmi andare il sangue alla testa. Perché pensava – o lo aveva letto, Dio solo sa da dove è venuta fuori l’idea – che il sangue alla testa mi avrebbe resa più intelligente o qualcosa del genere”.

La Farrow ha iniziato a frequentare Allen nel 1980, dopo il suo divorzio, quando Soon-Yi aveva 10 anni. Da allora, aveva anche adottato un altro figlio, Moses, con il quale ora non ha rapporti; Moses Farrow ha confermato il resoconto di Soon-Yi sulla madre adottiva che, ha detto al New York, comportava una “rottura totale del tuo spirito, per farti fare quello che voleva”. Gli altri figli di Farrow – inclusi l’adottata Dylan e quello avuto con Allen, Ronan Farrow – l’hanno difesa con veemenza contro le affermazioni di Soon-Yi e Moses; in una dichiarazione congiunta, otto dei figli di Mia hanno affermato: “Nessuno di noi ha mai assistito a qualcosa di diverso da un trattamento compassionevole nella nostra casa”.

Mia Farrow ha recitato in 13 film di Allen nel corso della loro relazione, ma i due hanno mantenuto le loro case separate, con Farrow e i suoi figli che vivevano a Central Park West e Allen proprio di fronte al parco sulla Fifth Avenue. Farrow adottò Dylan nel 1985 (Allen divenne il padre di Dylan e Moses formalmente nel 1991) e poi diede alla luce il figlio di Woody, Satchel (più tardi conosciuto come Ronan) nel 1987. Sebbene Allen avesse iniziato a passare più tempo a casa della Farrow dopo l’arrivo di Dylan e Ronan, Soon-Yi sostiene: “Gli altri fratelli e io non pensavamo a lui come a un papà, non aveva nemmeno vestiti a casa nostra, neppure uno spazzolino da denti”.

Nell’intervista, Soon-Yi descrive le sue interazioni infantili con Allen come poche e distanti tra loro. “Lo odiavo perché stava con mia madre, e non capivo perché qualcuno potesse stare con una persona così cattiva e terribile”, dice Soon-Yi. “Pensavo che dovesse essere fatto allo stesso modo”.

Tutto è cambiato quando Soon-Yi era un’adolescente al liceo, e lei e Allen hanno iniziato a frequentare le partite dei New York Knicks insieme, un’attività che, racconta lei, la Farrow ha incoraggiato. La relazione non si è trasformata in romantica fino a quando la ragazza non era una matricola al college, ma stando alla sua versione, l’interesse di Allen si scatenò quando lei era ancora minorenne.

“Penso che Woody mi sia venuto dietro perché in quella prima partita di basket mi sono rivelata più interessante e divertente di quanto pensasse”, racconta Soon-Yi al New York. “Mia continuava a martellarlo su che perdente fossi”.

Dal suo punto di vista, Allen “le diede valore” in un modo che Farrow non fece mai, e anche se è stato “un enorme tradimento”, Soon-Yi dice, “sarei stata una deficiente e un’idiota, ritardata, se fossi rimasta con Mia”.

“Non sono io quella che è andata dietro a Woody – dove avrei trovato il coraggio? Mi veniva dietro lui”, dice Soon-Yi, “Ecco perché la relazione ha funzionato: mi sentivo stimata. È abbastanza lusinghiero per me. Di solito è una persona mansueta, e ha fatto un grande salto nel vuoto”.

Nell’articolo, Allen sembra essere stato completamente infastidito da quello che Soon-Yi ha definito il loro “dilemma morale”; ha chiamato la loro relazione “un’avventura” all’inizio. “Diventò davvero una relazione solo quando le accuse di molestia ci hanno uniti”, ha detto Yi, riferendosi alle affermazioni di Dylan secondo cui Allen la molestò nell’agosto del 1992. Lo stesso mese in cui Allen ha dichiarato pubblicamente il suo amore – per la prima volta persino alle sue orecchie – per Soon-Yi in una conferenza stampa, e depositato i file per la piena custodia di Dylan, Satchel/Ronan e Moses.

Allen ha ripetutamente negato le accuse di Dylan e le varie inchieste legali sulla loro veridicità sono state interpretate in modo diverso da entrambe le parti. Dopo un’indagine durata un mese, la Clinica Child Abuse Abuse di Yale-New Haven Hospital ha stabilito che Allen non ha molestato Dylan, ma un giudice ha negato la custodia dei tre bambini ad Allen, in parte perché il team di Yale-New Haven avrebbe distrutto gli appunti e non avrebbe testimoniato in tribunale se non tramite deposizione.

Il pezzo del New York afferma che i New York child welfare investigators hanno scoperto che “non sono state trovate prove credibili che Dylan sia stata abusata o maltrattata”; non menziona che i pubblici ministeri del Connecticut credevano di avere una causa probabile per perseguire accuse penali contro Allen, ma scelsero di non farlo per evitare che Dylan dovesse testimoniare. Nel 2014, Dylan Farrow ha scritto un editoriale per il New York Times, ribadendo, nei dettagli, che è stata molestata da Woody Allen nell’agosto del 1992.

Come puntualizzavano i critici sui social media, il setup per l’intervista a Soon-Yi del New York è a dir poco strambo; Merkin non è solo un’amica di vecchia data, ma Allen è descritto come presente anche per alcuni incontri con Soon-Yi. Ci sono diversi punti in cui il racconto di Soon-Yi sulla sua attrazione per Allen e sui primi giorni della loro relazione dovrebbe provocare l’esame della sua attrazione per lei, ma questo non accade. Il pezzo fa anche riferimento, senza dubbio, all’affermazione di Allen secondo cui “non una sola” delle “centinaia di attrici” con cui ha lavorato ha “mai e poi mai suggerito alcun tipo di scorrettezza”, nonostante le prove del contrario. L’attrice Mariel Hemingway, ad esempio, ha detto a Vanity Fair che poco dopo aver compiuto 18 anni e mentre promuoveva il loro film a Manhattan, Allen, 44 anni, “ha cercato di sedurla”.

Per quanto parziale possa essere la giornalista, il resoconto di Soon-Yi nel complesso sembra brutalmente onesto, sia nel modo in cui descrive la sua presunta infanzia abusiva con Farrow che i primi giorni della sua relazione con Allen, di cui i critici sottolineano i confini inappropriati o predatori. E mentre Dylan e Ronan Farrow affermano di avere una relazione amorevole e solidale con la madre e considerano l’articolo del New York una “montatura”, è anche possibile che, a loro insaputa, Farrow non sia stata un genitore altrettanto amorevole e solidale con Soon-Yi o Moses.

Allo stesso modo, Soon-Yi potrebbe credere che Allen non abbia mai molestato Dylan, ma Dylan chiaramente la pensa diversamente; la verità, che non sapremo mai con certezza, quasi non ha importanza. È possibile credere ai resoconti di Dylan e Soon-Yi sulle loro esperienze personali, anche se non si danno credito a vicenda, senza farla passare liscia né a Farrow né ad Allen (o al New York).